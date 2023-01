Justin Roiland wird wegen häuslicher Gewalt angeklagt

HQ

Justin Roiland, Star von Rick and Morty, High on Life und Solar Opposites, wurde in Orange County, Kalifornien, wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Diese Anklage steht im Zusammenhang mit einem Vorfall aus dem Jahr 2020, bei dem Roiland angeblich eine häusliche Batterie und falsche Inhaftierung begangen hat.

Roiland plädierte bereits 2020 auf nicht schuldig in Bezug auf die Anklagepunkte im Zusammenhang mit diesem Vorfall und erschien gestern, am 12. Januar, zu einer Vorverhandlung vor Gericht. Viele Beweise rund um den Fall, wie Körperkameraaufnahmen der Polizei und medizinische Berichte, sollen erst nach Abschluss des Prozesses der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Während Roiland im August 2020 gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar freigelassen wurde, läuft dieser Fall seitdem und es ist nicht bekannt, wann er zu Ende gehen wird, aber die Anwälte des Schauspielers glauben, dass die Angelegenheit abgewiesen wird.

Seit 2020 ist es nicht so, dass sich Roilands Karriere verlangsamt hat, er hat zwei neue Zeichentrickserien in Solar Opposites und Koala Man begonnen und sogar eine NFT-Sammlung für über 1,5 Millionen Dollar verkauft.