Justin-Bieber-Imitator trickst sich auf die Bühne von Las Vegas

Ein Justin-Bieber-Imitator hat sich selbst in die Bredouille gebracht, nachdem er Hunderten von Menschen in einem Nachtclub vorgaukelte, er sei der einzig Wahre.

Wenn man sich die Videos und Bilder ansieht, die in den sozialen Medien gepostet wurden, ist es nicht schwer zu erkennen, wie dieser Imitator damit durchgekommen ist. Bei schlechten Lichtverhältnissen und mit aufgesetzter Sonnenbrille sieht der Mann dem Promi eindeutig sehr ähnlich. Er hat sogar den DJ Gryffin dazu gebracht, ihn auf die Bühne zu lassen, um Sorry zu performen.

Der Imitator hat auch eine Barrechnung von 10.000 Dollar in dem Nachtclub in Las Vegas angehäuft und wurde seitdem aus dem Lokal verbannt. "Nach einer ausgeklügelten und mehrstufigen List von ihm und seinem Vorausteam erhielt ein Justin-Bieber-Imitator Zugang zur XS-Bühne. Sobald der Fehler erkannt wurde, wurde er aus dem Resort entfernt und ihm wurde der zukünftige Zutritt verweigert", sagte ein Vertreter des Clubs gegenüber TMZ.

Um ehrlich zu sein, können wir uns nach der Nacht, die der Imitator wahrscheinlich hatte, nicht vorstellen, dass er es bereuen wird, dafür aus dem Club geworfen worden zu sein. Er könnte ja immer noch als Bieber zurückkommen.