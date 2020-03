Just-Cause-Entwickler versuchen ihr Glück mit einem neuen Spiel

Unsere schwedischen Freunde von Avalanche Studios halten aktuell wacker die Just-Cause-Serie am Leben, sie probieren sich gleichzeitig aber auch an anderen, teils externen Vorhaben und Auftragsarbeiten. Das interne Entwicklerstudio des Publishers, Systemic Reaction, hat in der Vergangenheit an einem Jagdspiel namens TheHunter: Call of the Wild mitgewirkt und darüber hinaus das Open-World-Actionspiel Generation Zero aus dem letzten Jahr entwickelt. Keines dieser Games konnte wirklich viel Eindruck hinterlassen, aber das Studio gibt ihre Bemühungen noch nicht auf.

Systemic Reaction hat uns letzte Woche einen mythischen Teaser-Trailer für ihr nächstes Projekt präsentiert, das sie noch nicht offiziell enthüllen wollen. Der Trailer selbst gibt keine klaren Details ab, es würde uns aber wundern, wenn sie nicht erneut an einem Ego-Shooter arbeiten. Mal schauen, was es am Ende wird.