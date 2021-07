Just-Cause-Entwickler spricht über die Vorzüge vom Xbox Game Pass

Seit der Existenz vom Xbox Game Pass steht die interessante Frage im Raum, wie sich eine Präsenz in Microsofts Abo-Service auf die Verkaufszahlen einzelner Spiele auswirkt. In einem Interview mit Games Industry verrät Pim Holfve, Chef der Avalanche Studios (Just Cause, The Hunter: Call of the Wild, Contraband), inwiefern sich der Game Pass für sein Team rentiert:

"Für uns hat sich der Game Pass als sehr positiv herausgestellt, ganz besonders in Bezug auf The Hunter: Call of the Wild, bei dem wir als Publisher fungieren. Dieses Spiel hat uns gezeigt, wie gut unser Service-Modell funktioniert, ohne den Game Pass hätten wir aber viel weniger Spieler erreicht. Die Leute haben im Game Pass die Möglichkeit, das Hauptspiel zu nutzen und sich von dessen Qualität überzeugen zu lassen. Wer angefixt ist, hat die Option, über 20 DLCs zu kaufen. Dieses Geschäftsmodell ist für uns definitiv von Vorteil."