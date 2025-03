Just Stop Oil hängt seine Warnschutzjacke an den Nagel und macht Schluss

HQ

Die Kampagne von Just Stop Oil, die Bohrungen nach Öl und Erdgas zu stoppen, war, gelinde gesagt, eine verworrene. Niemand kann die Philosophie der Klimaaktivistengruppe leugnen, aber ihre Methoden sind unorthodox und oft ziemlich verwirrend, denn um Regierungen daran zu hindern, weiterhin auf fossile Brennstoffe zu setzen, hat die Gruppe berühmte Gemälde mit Suppe verunstaltet, Proteste bei Sportveranstaltungen veranstaltet und sogar Theateraufführungen gestört. Das wird nicht mehr passieren.

Just Stop Oil hat angekündigt, "das Hi-Vis an den Nagel zu hängen" und in ihrem Kreuzzug gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe einen anderen Weg einzuschlagen. Nun wird die Organisation ihre Arbeit auf Gerichte und Gefängnisse konzentrieren, wo viele ihrer Mitglieder als "politische Gefangene" bleiben. Wenn Sie sich Sorgen machen, dass die Organisation während des Formel-1-Rennens in diesem Sommer nach Silverstone rennt, im April beim Grand National Chaos anrichtet oder sich an Heizkörper in Kunstgalerien oder an Torpfosten in Fußballstadien kettet, wird dies nicht mehr passieren.

Just Stop Oil hat zu diesem Thema folgendes gesagt:

"Die ursprüngliche Forderung von Just Stop Oil, neues Öl und Gas zu stoppen, ist jetzt Regierungspolitik, was uns zu einer der erfolgreichsten Kampagnen des zivilen Widerstands in der jüngeren Geschichte macht. Wir haben über 4,4 Milliarden Barrel Öl im Boden gelassen, und die Gerichte haben neue Öl- und Gaslizenzen für rechtswidrig erklärt.

"Es ist also das Ende der Suppe auf Van Goghs, der Maisstärke auf Stonehenge und des langsamen Marsches auf den Straßen. Aber es ist nicht das Ende der Prozesse, der Markierung und Überwachung, der Geldstrafen, der Bewährungsstrafen und der Jahre im Gefängnis. Wir haben die Korruption im Herzen unseres Rechtssystems aufgedeckt, das diejenigen schützt, die Tod und Zerstörung verursachen, während es diejenigen verfolgt, die versuchen, den Schaden zu minimieren. Just Stop Oil wird weiterhin vor Gericht die Wahrheit sagen, sich für unsere politischen Gefangenen einsetzen und die repressiven Anti-Protest-Gesetze des Vereinigten Königreichs anprangern. Wir sind weiterhin auf kleine Spenden aus der Öffentlichkeit angewiesen, um dies zu ermöglichen.

"Das ist nicht das Ende des zivilen Widerstands. Überall ziehen sich die Regierungen davon zurück, das zu tun, was notwendig ist, um uns vor den Folgen der unkontrollierten Verbrennung fossiler Brennstoffe zu schützen. Auf dem Weg zu einer globalen Erwärmung von 2 °C bis in die 2030er Jahre ist die Wissenschaft klar: Milliarden von Menschen werden umziehen müssen oder sterben, und die Weltwirtschaft wird zusammenbrechen. Das ist unvermeidlich. Wir sind von einer moralisch bankrotten politischen Klasse verraten worden.

"Da Konzerne und Milliardäre die politischen Systeme auf der ganzen Welt korrumpieren, brauchen wir einen anderen Ansatz. Wir entwickeln eine neue Strategie, um uns dieser Realität zu stellen und unsere Verantwortung in dieser Zeit zu tragen. Nichts Geringeres als eine Revolution wird uns vor den kommenden Stürmen schützen."

In diesem Sinne wird der letzte Just Stop Oil Protest am 26. April stattfinden und die Menschen werden sich in Parliament Square in London versammeln, um sich endgültig zu verabschieden.

