Just Dance 21 rückt Watch Dogs: Legion auf die Pelle

Die Wirtschaftsexperten von Nielsen haben Ende des Jahres neue Marktdaten veröffentlicht und einige davon beschäftigen sich mit Ubisoft. Der neue Superdata-Bericht stellt zum Beispiel fest, dass Assassin's Creed Valhalla die Verkäufe seines direkten Vorgängers (Assassin's Creed Odyssey) um die Hälfte überbieten konnte. Gleichzeitig gibt das Unternehmen an, dass Valhalla trotz höherer Verkäufe geringere In-Game-Einnahmen verzeichnet haben soll. Anscheinend sehen die Spieler die vielen Mikrotransaktionen im Open-World-Adventure nicht als notwendig an.

Gamesindustry.biz hat sich weitere Verkaufsdaten von Ubisoft angeschaut und festgestellt, dass das diesjährige Just Dance 2021 richtig in Schwung gekommen zu sein scheint. Der Titel ist auf dem besten Weg, Watch Dogs: Legion in puncto Installationsbasis zu überholen. Die jährliche Installation des Rhythmusspiels liegt knapp hinter dem ehrgeizigen Actionspiel auf Platz drei von Ubisofts meistverkauften Spielen des Jahres 2020 (der Moloch Assassin's Creed Valhalla sitzt ganz oben auf dem Siegertreppchen).