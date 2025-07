Just Dance 2026 erscheint im Oktober für Nintendo Switch

Im Rahmen der Nintendo Partner Direct wurde gerade enthüllt, dass die Ära der Just Dance dominierenden Nintendo-Plattformen im Oktober fortgesetzt wird. Just Dance 2026 steht vor der Tür und soll bereits am 14. Oktober 2025 am Nintendo Switch veröffentlicht werden.

Was den Inhalt angeht, können wir 40 neue Tracks erwarten, zu denen wir tanzen können, darunter Houdini von Dua Lipa, Hung Up von Madonna, All Star von Smash Mouth, Counting Stars von One Republic und mehr.

Hinzu kommt ein brandneuer kooperativer Modus, der als Party Mode bekannt ist und in dem sich die Spieler zusammenschließen, um zu ihren Lieblingsliedern zu tanzen und zu jammen, um die höchste Punktzahl zu erreichen.

Da die Veröffentlichung bevorsteht, könnt ihr euch den Trailer für das Spiel unten ansehen.