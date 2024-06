Just Dance 2025 für Switch angekündigt

Wir haben die Hälfte des Jahres hinter uns, was bedeutet, dass es bereits an der Zeit ist, sich auf das Just Dance-Spiel 2025 zu freuen, das tatsächlich im Oktober dieses Jahres erscheint. Wie heute während der Nintendo Direct-Präsentation angekündigt, wird das Spiel noch in diesem Jahr erscheinen und ein Update für tanzende Fans geben.

Wie bei den meisten dieser jährlichen Veröffentlichungen erwartet ihr nicht, dass etwas allzu Großes auf Just Dance 2025 kommt, aber wir werden 40 neue Tracks mit ihren eigenen einzigartigen Tänzen, Tänzern und lustigen Hintergründen bekommen. Außerdem können Sie jetzt den Schwierigkeitsgrad basierend auf Ihrem Choreografen auswählen, sodass Sie bestimmte Lieder nicht überspringen, wenn sie zu schwer sind.

Schauen Sie sich den Trailer unten an, um einen kleinen Einblick in einige der Songs und mehr zu erhalten: