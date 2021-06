Just Dance 2022 steppt ab November über viele aktuelle Konsolen

Just Dance 2022 wurde auf der Ubisoft Forward offiziell vorgestellt. Das Partyspiel mit dem Rhythmus im Blut ist seit Jahren ein fester Bestandteil der jährlichen E3-Konferenzen und dieses Jahr war keine Ausnahme. In der heutigen Ubisoft Forward haben wir erfahren, dass das nächste Tanzspiel am 4. November auf Google Stadia, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series erscheinen wird.

Während der Show trat der Sänger und Tänzer Todrick Hall auf, um anzukündigen, dass sein Song "Nails, Hair, Hips and Heels" eine exklusive Just-Dance-Version erhält, die nur im Spiel verfügbar sein wird. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass Just Dance 2022 40 Lieder umfasst, darunter Tracks von Imagine Dragons und Ciara.