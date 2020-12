Just Dance 2021: Zu Weihnachten lässt euch Ubisoft für kurze Zeit zwei Songs singen

You're watching Werben

Auch in Just Dance 2021 bewegen sich die Entwickler von Ubisoft im Rhythmus aktueller Games-as-a-Service-Titel - allerdings ist es ehrlich gesagt nicht ganz einfach, ihrem Takt zu folgen. Unter dem Motto "Once Upon a Dance" sind in den kommenden Wochen und Monaten zwei Aktionszeiträume geplant, die eigentlich nur für zahlende Abonnenten der kostenpflichtigen Dienstleistung "Just Dance Unlimited" interessant sind.

Noch bis zu Silvester könnt ihr zwei Songs von The Sunlight Shakers (Love is All) und Abba (Dancing Queen) singen, mehr bietet die "märchenhafte Saison" für Käufer von Just Dance 2021 tatsächlich nicht. Zu Weihnachten und Mitte Januar gibt es noch ein paar weitere Songs, aber dafür müsst ihr wie gesagt in die Abo-Mitgliedschaft investieren.