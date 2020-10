Wie wir soeben erfahren haben, wird Just Dance 2021 auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S am 24. November erscheinen. Wer das Spiel zuvor schon für die PlayStation 4 oder Xbox One kauft, darf Just Dance 2021 kostenfrei in die nächste Generation mitnehmen.

Für PlayStation 4, XboxOne, Nintendo Switch und Stadia wird Just Dance 2021 am 12. November veröffentlicht.