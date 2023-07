Just Cause: Mobile offiziell abgesagt

HQ

Just Cause: Mobile wurde vor drei Jahren angekündigt und ein Jahr später in Singapur veröffentlicht, danach kamen einige weitere Märkte hinzu. Aber die endgültige Veröffentlichung wurde ständig mit großen Verzögerungen vorangetrieben und es scheint, als ob sie in den Regionen, in denen das Spiel gespielt wurde, nie populär wurde, und im letzten Jahr haben wir nicht wirklich etwas darüber gehört, und ehrlich gesagt haben auch keine Spieler danach gefragt.

Jetzt hat Square Enix das Spiel offiziell gestrichen, das bereits von allen Schaufenstern sowie den sozialen Medien entfernt wurde. VGC hat einen offiziellen Kommentar von Markenleiterin Anne-Lou Grosbois-Favreau erhalten, die sagt:

"Es ist nie einfach, eine solche Ankündigung zu machen, vor allem nicht für unsere Fans, die auf die Veröffentlichung gewartet haben. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung."

Hast du dich auf Just Cause: Mobile gefreut oder wusstest du sogar, dass es sie gibt?