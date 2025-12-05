Just Cause Creator mischt Mad Max und Sleeping Dogs in Samson

Christofer Sundberg hat ziemlich offen gesagt, warum er das Just Cause-, Mad Max- und Rage-2-Studio Avalanche verlassen hat, aber wir haben nur Gerüchte darüber gehört, woran er und einige der Leute, die mit ihm gegangen sind, in den letzten Jahren bei Liquid Swords herumgebastelt haben. Jetzt wissen wir endlich viel mehr darüber.

Ihr neues Spiel heißt Samson, oder Samson: A Tyndalston Story, wie sie manchmal in einer Pressemitteilung sagen, und ist ein Open-World-Brawler, in dem die titelgebende Figur sehr schlechte Schulden abbezahlen muss. Angesichts der Tradition des Studios verstehst du wahrscheinlich, dass ich hier nicht von einem normalen Bürojob spreche oder so.

Die fiktive Stadt Tyndalston wird als "das Arschloch der Welt" beschrieben, sodass Samson sich durch diese dunklen, brutalen Straßen schlagen, treten, rennen und krachen müssen, um die Schulden loszuwerden und seine Schwester von den noch schlimmeren Typen zu befreien, die ihr Geld mit ständig steigenden Zinsen zurückhaben wollen.

Es klingt jedoch so, als würde das keine lineare Geschichte sein, da die Schweden so klingen lassen, als könnten wir zwischen verschiedenen Arten von Missionen wählen. Eine Mission könnte eine größere potenzielle Auszahlung haben, aber auch höhere Risiken und könnte sowohl die Polizei als auch andere Fraktionen dazu bringen, dich noch mehr zu wollen. Scheitert man bei einer Mission, steigt die Schulden, was den Druck noch verstärkt und offenbar dazu führt, dass sich die Stadt und ihre Bewohner verändern.

Glücklicherweise kann sich Samson auch verändern und anpassen. Der Enthüllungstrailer zeigt ein Kampfsystem, das bodenständig, flüssig und improvisiert wirkt, da wir die Umgebung und die darin enthaltenen Objekte zu unserem Vorteil nutzen können. Mehr als 25 Upgrades machen Samson im weiteren Verlauf des Spiels noch stärker und vielseitiger, und wer sagt schon nein zu weiteren Optionen?

Samson wurde heute Abend nur für den PC angekündigt, aber das scheint ein Spiel zu sein, das auf Konsolen genauso viel Spaß machen wird, wenn es "bald" erscheint