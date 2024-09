Jusant und Banishers: Ghosts of New Eden schnitten kommerziell unterdurchschnittlich ab

HQ

Vor allem Jusant, aber auch Banishers: Ghosts of New Eden wurden mit durchweg guten Bewertungen bedacht. Aber... Qualität ist nicht immer gleichbedeutend mit guten Verkäufen, und Don't Nod bezeugte dies am Montagabend, als sie ihren Finanzbericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlichten.

In dem Bericht heißt es, dass beide Spiele unterdurchschnittlich abgeschnitten haben, was bedeutet, dass das Unternehmen nun den Wert der Spiele herabschreibt und auch die Erwartungen für die Zukunft senkt. Don't Nod-CEO Oskar Guilbert erklärt:

"Wir sind natürlich enttäuscht von unserer jüngsten Leistung in einem extrem wettbewerbsintensiven und selektiven Markt. Trotz einer hervorragenden Resonanz durch die Kritiker haben Jusant und Banishers: Ghosts of New Eden leider nicht die kommerziellen Ergebnisse erzielt, die wir uns erhofft hatten, was zu einer Verschlechterung unserer Halbjahresergebnisse 2024 führte und uns dazu veranlasste, alle möglichen Optionen in Bezug auf unsere Roadmap in Betracht zu ziehen."

Um dies zu kompensieren, wird sich Don't Nod nun auf die Projekte konzentrieren, die das größte Potenzial haben, sich gut zu verkaufen, um ihre Entwicklung zu maximieren. Sie erwähnen insbesondere das kommende Mystery Lost Records: Bloom & Rage, aber auch zwei weitere hauseigene Titel, die vor 2027 auf den Markt kommen sollen, und zwei extern entwickelte Spiele, die 2025 Premiere feiern sollen.

Allerdings werden zwei Spiele, die in ihrem Hauptstudio in Paris entwickelt werden, pausiert, die sich bisher nur in der Designphase befinden. Dies, so Don't Nod, "wird es uns ermöglichen, Ressourcen zu priorisieren und die Erfolgschancen der Titel mit dem derzeit größten Potenzial zu maximieren".

Es ist natürlich traurig, aber wir möchten trotzdem Jusant und Banishers: Ghosts of New Eden loben, beides großartige Spiele, von denen wir glauben, dass ihr sie unbedingt ausprobieren solltet (Jusant ist sogar im Game Pass enthalten).