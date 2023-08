Jusant, um am gruseligsten Tag des Jahres zu starten

HQ

Im Allgemeinen ist Halloween, der gruseligste Tag des Jahres, ein Ereignis, das auf eine Menge Horrorfilme und -spiele folgt, die ihr Debüt geben. Für 2023 ist das Horrorangebot derzeit recht spärlich, da jedes Spiel unter der Sonne scheinbar darauf aus ist, einen Bissen von der Oktoberfrucht zu bekommen, aber zum Glück haben wir jetzt ein anderes Spiel, um den Tag zu retten.

Das ist richtig, das keineswegs gruselige oder beunruhigende Jusant wird pünktlich zu Halloween erscheinen, was bedeutet, dass Sie am 31. Oktober in den Klettertitel von Don't Nod springen können, um Ihr Abenteuer zu beginnen, den riesigen Turm zu erklimmen.

Wir haben kürzlich eine Vorschau auf Jusant gegeben, und ihr könnt hier unsere Gedanken zum Spiel lesen, und bald könnt ihr auch unser Interview mit den Entwicklern der Gamescom in diesem Jahr sehen. Ansonsten ist auch ein neuer Gameplay-Trailer erschienen, den ihr weiter unten findet.