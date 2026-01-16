Jürgen Klopp würde Real Madrid bitten, Vinícius loszuwerden, falls er als neuer Trainer dazukommt.

HQ

Real Madrid trennte sich diese Woche von Trainer Xabi Alonso, und sein Nachfolger Álvaro Arbeloa hat nicht mit dem rechten Fuß begonnen, verlor sein erstes Spiel auf katastrophale Weise, da das Team von Albacete, einem zweitligen Klub im spanischen Pokal, ausgeschieden ist.

Arbeloa, 42, dessen gesamte Trainerkarriere bei der Jugend- und Reservemannschaft von Real Madrid stattfand, könnte nicht lange halten, da Gerüchte besagen, dass Jürgen Klopp erwägt, Real Madrid zu trainieren, falls der Verein ihn darum bittet. Der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund und Liverpool entschied sich, 2024 seine Trainertätigkeit aufzugeben und arbeitet nun für Red Bull als Global Head of Soccer, wobei es bestritten wurde, vom spanischen Klub kontaktiert worden zu sein.

Sky-Deutschland-Reporter Florian Plettenberg betont jedoch, dass Real Madrid Klopp "schon immer fasziniert" habe, und obwohl er sich "stark mit dem Red-Bull-Projekt identifiziert", würde er in Erwägung ziehen, es für zwei Dinge zu verlassen: die deutsche Nationalmannschaft oder Real Madrid.

Die Veränderungen, die Jürgen Klopp vornehmen würde, wenn er als Trainer für Real Madrid ausgewählt wird

Wenn Klopp kommt (etwas, das im Sommer passieren würde, nachdem die Saison mit Arbeloa endet), würde er laut TeamTalk bestimmte Dinge verlangen, und das drastischere wäre, Vinícius Jr. loszuwerden. Verkaufen Sie ihn nächsten Sommer, bevor sein Vertrag 2027 endet, und bringen Sie mit der großen Summe Nico Williams von Athletic Bilbao, der letzten Sommer fast bei Barcelona unterschrieb, aber schließlich einen Vertrag mit Bilbao bis 2035 mit einer großen Entlassungsklausel unterschrieb.

Ein weiterer Punkt wäre die Verpflichtung eines neuen Mittelfeldspielers, der Newcastle Bruno Guimaraes, der als "organisierender Mittelfeldspieler" fungieren würde. Weitere Dinge könnten sein, mehr Spieler aus Liverpool zu gewinnen, die Klopp gut kennt.

Glauben Sie, dass Jürgen Klopp nächsten Sommer bei Real Madrid unterschreiben wird?