Jürgen Klopp wurde Berichten zufolge von Chelsea und Man United angesprochen, doch die Vereine bestreiten dies

Der ehemalige Liverpool-Trainer Jürgen Klopp wurde irgendwann von Chelsea und Manchester United angesprochen, zumindest laut Marc Kosicke, Klopps Agent, der dies in einem Interview mit Transfermarkt offenbarte und sagte, dass beide englischen Vereine Klopps Vertreter gefragt hätten, als er Liverpool am Ende der Saison 2023/24 verlassen habe.

Beide Vereine haben jedoch inzwischen bestritten, Kontakt zu Jürgen Klopp aufgenommen zu haben. Kosicke offenbarte, dass Jürgen klar erklärt hatte, dass er keinen anderen Verein in England trainieren werde. "Diese Anfragen kommen immer wieder. Er ist äußerst zufrieden mit dem, was er erreicht hat. Und es ist immer noch wunderbar, als einer der wenigen Trainer in die Geschichte einzugehen, der nur drei Vereine trainierte und nie entlassen wurde."

Klopp entschied sich, nach seinem Weggang von Liverpool im Jahr 2024 vom Trainerberuf zurückzutreten, und wechselte zu Red Bull als Head of Global Soccer. Er wird jedoch häufig mit Real Madrid in Verbindung gebracht, besonders nachdem Xabi Alonso letzten Monat entlassen wurde. Der legendäre Trainer soll auf dem "Radar" von Real Madrid sein, und Klopp ist "fasziniert" von Real Madrid, aber es gab nie einen Deal, und die Gerüchte sind seitdem abgekühlt, seit Álvaro Arbeloa das spanische Team übernommen hat.