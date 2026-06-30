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Deutschlands Ausscheidung bei der Weltmeisterschaft schockierte und enttäuschte die Fans, auch wenn es nicht ganz überraschend war: Davor wurde viel darüber gesprochen, dass diese Version der "Mannschaft" eine der schwächsten seit Jahren sei, und sie setzt sich fort: Seit dem Meistertitel 2014 hat Deutschland bei Weltmeisterschaften das Achtelfinale nicht erreicht. Sie schrieben jedoch Geschichte, da es Deutschlands erste Niederlage im Elfmeterschießen war (einschließlich Westdeutschland).

Trainer Julian Nagelsmann sagte, er habe nicht vor, zurückzutreten (hat einen Vertrag bis 2028, nach den EM) und habe die Unterstützung des DFB-Sportdirektors Rudi Völler, aber immer mehr Stimmen sagen, dass nach drei Jahren (Nagelsmann seit 2023 ist es und es ebenfalls nicht ins Finale der UEFA Euro und Nations League geschafft) eine Änderung notwendig sei. Und der Name, den die meisten Leute nennen, ist... Jürgen Klopp, einer der angesehensten Trainer, der 2024 Liverpool verließ, um für Red Bull zu arbeiten, aber es wird gemunkelt, dass er wieder als Trainer arbeiten wird.

Wenn Klopp früher immer mit Real Madrid in Verbindung gebracht wurde, wird er jetzt mit der deutschen Nationalmannschaft verbunden sein. "Ich denke, 99 % Deutschlands würden Klopp gerne auf dem Trainerposten sitzen, er steht für alles, was sie im Moment brauchen – Energie, Leidenschaft, Unerbittlichkeit", sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler Robert Huth gegenüber TalkSport. "Es ist unvermeidlich, dass Nagelsmann geht, und ich denke, Klopp würde das auf jeden Fall nehmen, er wird von so ziemlich allen geliebt."

Klopp kommentierte, dass Tahs Tor von VAR aberkannt wurde, und verglich es mit "60 % der Arsenal-Tore".

Im Moment trägt Klopp auch als Fußballexperte bei, und natürlich sprach er über Deutschlands Niederlage, wobei er kritisch war, dass der VAR sein Tor aberkannt hat, das durch ein Foul am paraguayischen Torwart verursacht wurde, das ihn am Geschehen hinderte. "Wenn das Tor illegal ist, wird Arsenal kein englischer Meister", sagte Klopp zu Magenta TV. "So haben sie 60 Prozent ihrer Tore erzielt."

Und auf die Frage nach seiner möglichen Zukunft als German-Trainer sagte er einfach: "Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Ich verstehe, dass mein Name jetzt erwähnt wird. Aber jetzt ist nicht die Zeit, darüber zu sprechen" (über AS).