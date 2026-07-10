Jürgen Klopp enthüllt eine merkwürdige Geschichte, als Liverpool versuchte, Kylian Mbappé zu verpflichten: "Wir flogen im Kreis"

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Kylian Mbappé traf erneut bei einem dominanten 2:0-Sieg gegen Marokko im Viertelfinale der Weltmeisterschaft und erzielte nun acht Tore in diesem Wettbewerb, obwohl er zuvor einen Elfmeter vergeben hatte. Nach dem Spiel grüßte er Jürgen Klopp, der das Spiel im Boston Stadium besuchte und von dem stark gemunkelt wird, dass er Deutschlands nächster Cheftrainer wird, der Julian Nagelsmann ablöst.

Die Umarmung, das Gespräch und das Lachen zwischen dem französischen Spieler und dem deutschen Trainer überraschten einige, da sie noch nie zuvor zusammengearbeitet hatten. Und kurz darauf sprach Klopp mit Magenta TV und enthüllte eine Geschichte: Wie weit er ging, als er als Liverpool-Cheftrainer versuchte, Mbappé zu verpflichten... Zurück im Jahr 2017!

Klopp enthüllte, dass es "die teuerste Nicht-Übertragung war, in die wir investiert haben". Er erzählte, dass Liverpool 2017, als Mbappé, der mit 19 Jahren ein aufstrebender Star war, nach seinem Weggang aus Monaco nach einem neuen Klub suchte, Klopp bat, ihn zu überzeugen, zum Verein zu wechseln. Und sie flogen mit einem Privatjet von Blackpool nach Nice, wo Kylian und seine ganze Familie in das Flugzeug einstiegen.

Wohin? Nirgendwohin: Sie flogen im Kreis, redeten, aßen gutes Essen... weil sie nicht zusammen gesehen werden konnten, um Leaks an die Presse zu vermeiden. Nach ein paar Stunden in der Luft verließen Mbappé und seine Familie die Station... und der Spieler wechselte schließlich zu Paris Saint-Germain. Trotz der Zeit- und Geldverschwendung hegt Klopp keinen Groll gegen den jetzigen Real-Madrid-Spieler. "Er war großartig, aber er ist schließlich nach Paris gegangen."