Unmittelbar nach der Entlassung von Xabi Alonso als Cheftrainer von Real Madrid gab der spanische Klub Álvaro Arbeloa, einen ehemaligen Spieler und Trainer der Jugend- und Reservemannschaften seit 2020, als neuen Cheftrainer bekannt. Sie spezifizierten jedoch nicht, wie lange... und Jürgen Klopp soll zuhören.

Wenn Real Madrid einen erfahreneren Trainer (oder jemanden mit mehr Erfahrung) holen wollte, würde Jürgen Klopp das "ernsthaft in Erwägung ziehen", berichtete Sky Deutschland. Der deutsche Trainer ist einer der angesehensten Trainer der letzten zwei Jahrzehnte. Er führte Borussia Dortmund 2011 und 2012 zu den letzten beiden Bundesliga-Meisterschaften und trainierte zwischen 2015 und 2024 den FC Liverpool, mit dem er einen Premier-League-Titel, einen Champions-League-Titel und zwei weitere Champions-League-Finale erreichte ... die gegen Real Madrid verloren gingen.

Klopp wurde bei ServusTV in Deutschland interviewt und sagte, dass ihn niemand kontaktiert habe: "Mein Telefon klingelte tatsächlich - aber nicht aus Madrid. Es gab jedoch einige Leute, die das Thema mit mir ansprechen mussten."

Klopp fügte hinzu, dass er Mitleid mit Alonso habe. "Wenn man einer Legende und einem unglaublich erfolgreichen Trainer wie Carlo Ancelotti nachgeht, der eine ganz bestimmte Art hatte, seine Teams zu managen, und dann versucht, neue Regeln einzuführen, hat sich das jetzt als zu schwierig erwiesen. Ich habe wirklich Mitleid mit ihm, weil ich ihn für einen großartigen Trainer halte."

Arbeloa spielt seit 2020 in den Jugendmannschaften und wurde in dieser Saison in Real Madrid Castilla, deren B-Team, befördert. Da er noch bei dem Verein unter Vertrag steht, ist es wahrscheinlich, dass Arbeloa nach Castilla zurückkehren würde, falls Klopp oder jemand anderes zum Verein kommt.

Klopp arbeitet derzeit als Head of Global Soccer bei der Red Bull GmbH und beendet seine Trainerkarriere nach seinem Weggang von Liverpool, doch es ist nicht das erste Mal, dass Klopp als Los Blancos gemunkelt wird: Wenn ein Team ihn überzeugen würde, aus dem Trainer-Ruhestand zurückzukehren, dann ist es Real Madrid.

