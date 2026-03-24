Jürgen Klopp bestreitet Verbindungen zu Real Madrid: "Das ist alles Unsinn, sie haben kein einziges Mal angerufen"

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Wiederholte Gerüchte, dass Jürgen Klopp für einen Job bei Real Madrid in der nächsten Saison in Betracht gezogen wird, seien "Unsinn", sagte der deutsche Ex-Trainer. "Sie haben nicht einmal angerufen, nicht ein einziges Mal", erklärte er während der Präsentation von MagentaTV, einer deutschen TV-Plattform, die nächsten Sommer alle Spiele der Weltmeisterschaft zeigen wird.

Klopp, der zwischen 2015 und 2024 als Cheftrainer von Liverpool tätig war, nahm eine Stelle als Head of Global Soccer bei der Red Bull GmbH an, doch andere Gerüchte besagen, dass er in dieser Position nicht glücklich ist und gerne zum Trainer zurückkehren möchte... etwas, das der Deutsche nicht leugnete.

"Im Moment denke ich nicht daran, zum Glück gibt es keinen Grund dazu. Für mein Alter bin ich ziemlich weit im Leben, aber als Coach bin ich noch nicht ganz fertig. Ich habe das Rentenalter noch nicht erreicht. Wer weiß, was in den kommenden Jahren passieren wird? Aber es ist nichts geplant."

"Das ist alles Unsinn, sie haben kein einziges Mal angerufen."

Und zu seiner möglichen Position bei Real Madrid sagte Klopp: "Wenn Real Madrid angerufen hätte, hätten wir inzwischen davon gehört. Aber das ist alles Unsinn. Sie haben nicht einmal angerufen, nicht ein einziges Mal. Mein Agent ist da, du kannst ihn fragen. Sie haben ihn auch nicht angerufen."

Lokale spanische Medien berichteten, dass der Verein weiterhin beabsichtigt, Álvaro Arbeloa am Saisonende zu ersetzen, wobei Klopp die bevorzugte Wahl ist, aber Alternativen wie Mauricio Pochettino in Betracht ziehen würde.

Wer wird Ihrer Meinung nach nächste Saison als Trainer von Real Madrid arbeiten?