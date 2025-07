Jurassic World: Rebirth wird diesen August digital

HQ

Der neueste Teil der Blockbuster-Franchise von Universal hat sich schnell zu einem weltweiten Kassenschlager entwickelt, der über 530 Millionen US-Dollar eingespielt hat - und jetzt geht er direkt auf den digitalen Markt. Berichten zufolge soll Jurassic World: Rebirth am 5. August digital veröffentlicht werden, ein Streaming-Rollout soll später in diesem Herbst folgen. Kurz gesagt: Wenn du dich nach Dino-Action in der Sommerhitze sehnst, ist dies genau das Richtige für dich.

Was eine Fortsetzung betrifft, so ist noch unklar, ob Regisseur Gareth Edwards zurückkehren wird. In einem Interview mit ScreenRant hatte er folgendes zu sagen:

"Vielleicht ist da etwas drin. Aber nein, wir haben versucht, diesen Film wie einen eigenständigen Film zu machen. Wenn ich auf Fortsetzungen zurückblicke, Trilogien, die ich liebe, dann haben sie alle gemeinsam, dass der erste Film für sich allein stand und dann zu einem hochklassigen Problem wurde, wie wir jetzt die anderen machen. Ich habe wirklich noch nie mit jemandem darüber gesprochen. Kein einziges Gespräch mit David Koepp oder Frank Marshall oder Universal über eine Fortsetzung. Ich denke, jeder denkt (klopft auf Holz), alles, was er will, ist, dass die Leute diesen Film wirklich mögen und den besten Film machen, den wir können, und das war's. Und dann liegt es im Schoß der Götter, alles andere, wirklich."

Dennoch zweifeln nur wenige von uns daran, dass weitere Einträge in der Franchise kommen werden. Die Vorstellung, dass Universal die Dino-Kuh nicht mehr ein wenig länger melkt, scheint fast undenkbar. Und wer weiß - vielleicht bekommen wir eines Tages tatsächlich eine wirklich großartige Dinosaurier-Fortsetzung. Seltsamere Dinge sind passiert.

Was hältst du von Rebirth - und planst du, es digital zu veröffentlichen?