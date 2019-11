Jurassic World Evolution verwandelt sich dank neuem DLC in Kinohit von 1993

Frontier Developments hat noch eine zweite Überraschung auf der X019 enthüllt und darauf dürfen sich vor allem Dinosaurier-Fans freuen. Am 10. Dezember werden Spieler von Jurassic World Evolution auf Xbox One, Playstation 4 und PC in den Kinofilm von 1993 abtauchen dürfen. Die kostenpflichtige Erweiterung "Return to Jurassic World" ist an Steven Spielbergs Filmvorlage angelehnt und bringt Schauplätze, einige bekannte Synchronsprecher und noch gefährlichere Echsen in die Parkbau-Simulation.

In sieben Story-Missionen dürfen Spieler versuchen, Isla Nublar und Isla Sorna wieder aufzubauen - Return to Jurassic World setzt also nach der Geschichte des Kinofilms an. Laut Pressemitteilung begleiten uns dabei die Originalstimmen von Alan Grant, Dr. Ellie Settler und Dr. Ian Malcolm. Fans dürfen sich auf nachgebaute Parks und Schauplätze aus dem Film, sowie auf spezielle neue Objekte freuen (wie zum Beispiel auf das ikonische Haupttor, durch das alle Besucher beim Eintritt laufen). Einige Dinosaurier bekommen zudem Skins, um ihrem Design aus dem Filmklassikers zu entsprechen.

19,99 Euro müsst ihr für den Inhalt zahlen. Die bestehenden Herausforderungen und Sandbox-Level aus Jurassic World Evolution dürfen übrigens ebenfalls in der Optik des Films nachgespielt werden, sofern ihr den Inhalt kauft. Das DLC wird von einem kostenlosen Update begleitet, mit dem weitere Verbesserungen ins Spiel gelangen sollen (schreibt Frontier Developments, ohne dabei konkret zu werden). In erster Linie dürfen sich Spieler wohl auf neue Interaktionen zwischen den Park-Rangern und den Dinos, sowie auf die Behebung einiger bekannter Probleme freuen.