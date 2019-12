Jurassic World Evolution: Trailer zum Start des Jurassic-Park-DLCs vom Dino gefressen

Frontier Developments hat anlässlich der Veröffentlichung des DLC-Pakets "Return to Jurassic Park" einen brandneuen Trailer für Jurassic World Evolution veröffentlicht. Universal Pictures und Amblin Entertainment haben den Briten bei dieser Zusammenarbeit geholfen, das Ergebnis ist ab sofort zum Preis von 20 Euro auf PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Spieler dürfen Isla Nublar und Isla Sorna bereisen, um den ursprünglichen Jurassic Park aus dem ersten Kinofilm von 1993 wieder aufzubauen. Dr. Alan Grant (Sam Neill), Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) und Dr. Ian Malcolm (Jeff Goldblum) werden uns während des Aufbaus mit ihren tollen Ratschlägen unterstützen. Ansonsten gibt es einige ikonische Gebäude, Verzierungen und Skins der alten Dinos aus dem Film, die ihr in der Parkbau-Simulation aktivieren könnt. Schaut ihr euch den nostalgischen Spaß an?

