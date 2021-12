Jurassic World Evolution 2 schickt Spieler am 9. Dezember in die Kreidezeit

HQ

Auf der offiziellen Website verkündete Frontier Development die Veröffentlichung des ersten Updates und Erweiterungspakets für Jurassic World Evolution 2. Ab dem 9. Dezember um 15 Uhr könnt ihr euch das Early Cretaceous Pack für 7,99 Euro herunterladen. Das Update 1 wird zur selben Zeit veröffentlicht und bringt unter anderem Optimierungen für die Barrierefreiheit ins Spiel. So können schon bald die Farben der Untertitel verändert, die Häufigkeit des Zwischenspeicherns angepasst und die Filmsequenzen pausiert werden.

Zusätzlich bringt das Update 1 reichlich neue Inhalte in das Spiel. Eine neue spielbare Karte, neue Bausätze, Stein-Hochsitze für fliegende Reptilien und verschiedenste Optimierungen werden dem Dinosaurier-Simulationsspiel hinzugefügt. So sollen Dinosaurier beispielsweise dank Anpassungen an dem Dominanzverhalten in Zukunft weniger kämpfen.

Das Early Cretaceous Pack wiederum widmet sich der Ausdehnung der Artenvielfalt und bringt vier neue Dinosaurier ins Spiel. Der Kronosaurus stößt als fleischfressendes Meeresreptil dazu, der Minmi ist ein kleiner panzerartiger Dinosaurier, der Wuerhosaurus gehört zur Familie der Stegosaurier und mit dem Dsungaripterus erhalten Spieler zu guter Letzt einen kleinen Flugsaurier.

Das unten eingebettete Video präsentiert euch noch einmal den besagten Kronosaurus. In den kommenden Tagen sollen laut Frontier Developments auch die anderen drei Dinosaurier ihr eigenes Video erhalten.