Jurassic Park-Autor dreht einen neuen Jurassic World-Film

Nennen Sie mich alt, aber Dinosaurierfilme sind seit Jurassic Park und The Lost World: Jurassic Park nicht mehr dieselben. Sicher, Chris Pratt und seine Crew haben uns anständige Popcorn-Filme beschert, aber nicht annähernd die Spannung oder den interessanten Aufbau des Universums wie die ersten Filme. Es sieht so aus, als ob Universal mir zustimmen könnte.

Der Hollywood Reporter berichtet, dass Universal Pictures David Koepp gebeten hat, einen neuen Jurassic World-Film zu schreiben. Das ist der Typ, der die ersten beiden Jurassic Park-Filme geschrieben hat, falls du es noch nicht wusstest. Es klingt sogar so, als ob Koepp schon eine ganze Weile an dem Drehbuch schreibt, denn die Quellen von THR behaupten, das Drehbuch sei so großartig, dass sie Gerüchte gehört haben, dass es bereits 2025 Premiere haben wird.

Das klingt allerdings sehr optimistisch, da der Film noch nicht einmal einen Regisseur hat, aber wir haben gesehen, dass Universal und seine Visual-Effects-Partner schon einmal extrem schnell arbeiten. So oder so, David Koepp zurück zu haben, klingt auf dem Papier gut - auch wenn er auch Indiana Jones und das Zifferblatt des Schicksals und Tom Cruises Die Mumie geschrieben hat.