Juno Temple zu den Gerüchten über ein Comeback bei Ted Lasso: „Das ist wirklich aufregend"

Kürzlich begannen eine Reihe von Gerüchten zu kursieren, dass Ted Lasso tatsächlich ein Comeback feiern könnte und dass eine Reihe von Hauptdarstellern ihre Optionen von Warner Bros. aufgegriffen haben, was anscheinend darauf hindeutet, dass eine vierte Staffel auf dem Plan stehen könnte. Obwohl wir seit dem Aufkommen dieses Gerüchts nichts Bedeutendes gehört haben, wurde Juno Temple (bekannt für ihre Rolle als Keeley Jones in der Serie) während ihres Auftritts auf dem roten Teppich der Emmys gestern Abend von The Hollywood Reporter nach der möglichen vierten Staffel gefragt.

Temple erklärte: "Ich meine, ich hoffe es, aber ich weiß es noch nicht. Ich habe gehört, dass... Es hört sich so an, als würde es passieren, das ist wirklich aufregend."

Obwohl es also keine Bestätigung von Temple gibt, dass eine vierte Staffel auf dem Weg ist oder dass sie darin auftreten wird, ist sie offensichtlich aufgeregt über ein mögliches Wiedersehen mit ihren ehemaligen Co-Stars.