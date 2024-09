HQ

Das Vereinigte Königreich setzt sein hartes Durchgreifen gegen Junk Food fort. Die neue Labour-Regierung will einige große und fragwürdige Änderungen vornehmen, wie z.B. die Streichung des Heizzuschusses für Rentner und das Verbot von Junk-Food-Werbung ab 21 Uhr.

Wie die BBC berichtet, wird das Verbot im Oktober nächsten Jahres in Kraft treten und zielt darauf ab, Fettleibigkeit bei Kindern zu bekämpfen. "Diese Beschränkungen werden dazu beitragen, Kinder davor zu schützen, der Werbung für weniger gesunde Lebensmittel und Getränke ausgesetzt zu sein, die nachweislich ihre Ernährungspräferenzen von klein auf beeinflussen", schrieb Gesundheitsminister Andrew Gwynne am Donnerstag in einer Erklärung im Unterhaus.

Es besteht die Hoffnung, dass die Prävention von Fettleibigkeit bei Kindern den dadurch verursachten Stress für den NHS verringern könnte. Premierminister Sir Keir Starmer versprach bedeutende Reformen des Gesundheitswesens, in der Hoffnung, sich stärker auf die Krankheitsprävention in den Gemeinden zu konzentrieren, um den Druck zu verringern, dem das Gesundheitswesen ausgesetzt ist.

