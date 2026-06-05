Jungen sollten in der Schule anders unterrichtet werden als Mädchen, sagt der ehemalige englische Nationaltrainer Gareth Southgate

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Das Bildungssystem sollte die Art und Weise ändern, wie es Jungen und Mädchen behandelt, sagt Sir Gareth Southgate, ehemaliger Trainer der englischen Fußballmannschaft. Insbesondere sollte sie die "grundlegenden Unterschiede" zwischen Jungen und Mädchen berücksichtigen und die Art und Weise verändern, wie Erstere unterrichtet werden.

Im Interview mit BBC Radio 4s Today sagte Southgate, dass ein "leicht anderer Ansatz" erforderlich sein könnte, um das Beste aus jungen Menschen herauszuholen, unabhängig vom Geschlecht. Nachdem er eine Dokumentation über junge Männer gemacht hat, die Schwierigkeiten haben, Arbeit zu finden, insbesondere mit Blick auf Fälle von schlechten Schulabschneidungen, sagt Southgate, dass mangelnde Bildung zu schlechter psychischer Gesundheit und Identitätsverlust bei jungen Männern beim Schulabschluss führen kann.

Southgate ist außerdem der Meinung, dass Jungen heutzutage stärkere Vorbilder brauchen, und kritisiert Influencer, die "junge Männer dazu bringen, zu glauben, Erfolg werde an Geld oder Dominanz gemessen." Southgate möchte keine Veränderungen an der Art und Weise, wie Bildungssysteme und Arbeit junge Frauen stärken können, und sagt: "Es wird brillante Arbeit geleistet, um bessere Chancen für Frauen zu schaffen." Er glaubt nicht, dass es ein Fall sein sollte, in dem wir eines haben oder die andere.

"Wir haben einige der Probleme, mit denen Männer im Laufe ihres Lebens konfrontiert sind, aus den Augen verloren und müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie wir diese sowie die Probleme für Frauen und Mädchen angehen", sagte er.