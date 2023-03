Jun Kazama kehrt als spielbarer Charakter im Tekken 8-Gameplay zurück

HQ

Die meisten der Kämpfer, die bisher für Tekken 8 bestätigt wurden, waren Teil vieler Spiele der Serie, aber der kommende Eintrag enthält auch einen, den wir seit 27 Jahren nicht mehr in einem Mainline-Spiel spielbar gesehen haben (ich werde alt).

Das stimmt. Der heutige Gameplay-Trailer enthüllt, dass Jun Kazama als spielbarer Charakter in Tekken 8 zurückkehrt, nachdem er in Tekken 2 debütierte und Teil des Roster in den Tekken Tag Tournament-Spielen war. Während wir nichts darüber erfahren, wie und warum sie zurückgekehrt ist, lässt die Tatsache, dass sie Jin Kazama, ihren Sohn, in den Aufnahmen verprügelt, es so aussehen, als wäre dies immer noch eine verkorkste Familie.