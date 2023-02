Jumplight Odyssey kommt dieses Jahr zu Early Access

HQ

Entwickler League of Geeks hat angekündigt, dass sein Simulationstitel Jumplight Odyssey später in diesem Jahr auf Early Access auf dem PC erscheinen wird. Der Entwickler hat kein Datum festgelegt, wann dies stattfinden würde, aber einige neue Gameplays des Titels enthüllt, die Sie im Trailer unten selbst sehen können.

Darüber hinaus kündigte League of Geeks an, dass es im Vorfeld des Early Access-Starts eine Reihe verschiedener Aspekte des Spiels zeigen wird, darunter Kampf, Baureihe, Missionen und mehr.

So oder so, schauen Sie sich unbedingt den Early Access-Trailer unten an, um zu sehen, wie sich dieser von den 70ern inspirierte Simulationstitel entwickelt.