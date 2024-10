Jump Ship zieht es vor, die Eroberung des Weltraums etwas länger aufzuschieben und verschiebt den Early Access auf 2025

Filip Coulianos, Gründer und Direktor von Keepsake Games, gab Anfang April eine Vorschau auf sein Weltraumforschungsprojekt AA, das früher als Hyperspace bekannt war und später in Jump Ship umbenannt wurde. Ein Titel, der von seinem ersten Trailer an so vielversprechend war, dass nach der Präsentation hinter verschlossenen Türen alle Medien begeistert über sein Potenzial berichteten. Seitdem ist es um das Spiel jedoch relativ ruhig geworden, abgesehen von moderaten Entwicklungsupdates über den Discord-Server. Jetzt haben wir jedoch einige gute und einige weniger gute Nachrichten.

Beginnen wir mit dem weniger aufregenden: Keepsake Games bestätigt, dass sie nicht in der Lage sein werden, den Early Access im Jahr 2024 zu erreichen, wie sie es geplant hatten, und stattdessen auf 2025 verschieben, ohne ein genaueres Zeitfenster zu nennen. Coulianos erklärt in einem Beitrag auf Discord, dass der Support überwältigend war, viel höher als erwartet, und dass sie mehr Zeit brauchen, um einen Punkt zu erreichen, an dem sie das Gefühl haben, die notwendige Qualität zu liefern. Er kündigt außerdem an, dass Anfang nächsten Jahres Jump Ship mit ausgewählten Mitgliedern der Community mit ausgewählten Mitgliedern der Community testen wird, um Feedback für die Vorbereitung auf den Early Access zu sammeln, so dass die Arbeit zügig fortgesetzt wird.

Morgen, am 31. Oktober um 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, wird es eine Fragerunde mit den Entwicklern des Spiels geben. Wenn ihr also aus erster Hand wissen wollt, wie es mit Jump Ship läuft, könnt ihr über diesen Link darauf zugreifen.

Und wenn du immer noch nicht weißt, worum es in dem Spiel geht, kannst du dir den ersten Trailer unten ansehen.