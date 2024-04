Jump Ship: Ein überraschender Weltraum-Multiplayer von Keepsake Games, veröffentlicht von ID@Xbox

Die großen Unternehmen mögen diejenigen sein, die Schlagzeilen machen, aber die Macht, die Spieleindustrie voranzubringen, liegt bei den Indies. Dies ist vielleicht nicht die beste Zeit für die Branche, aber Microsofts ID@Xbox-Programm scheint mit den Indie-Projekten, die es veröffentlichen will, den Nagel auf den Kopf zu treffen. Letzte Woche hatten wir eine Sitzung hinter verschlossenen Türen, bei der das ID@Xbox Programm ein neues Multiplayer-Action-Angebot namens Jump Ship aus Schweden vorstellte, das von der schwedischen Keepsake Games stammt, und es hat uns einfach überrascht.

Aber lassen Sie uns nicht zu weit vorgreifen. Die Präsentation, an der wir teilnahmen, und das anschließende Q&A mit Regisseur Filip Coulianos waren umfangreich und begannen mit einem interessanten Trailer, in dem wir sahen, wie ein Trupp von vier Spielern diesen Weltraum-Action-Shooter mit Schiffssteuerung, First-Person-Walking-Missionen und Ressourcenmanagement erkundete. Das Ziel ist es, Missionen durch den Weltraum und auf der Oberfläche von Planeten und Strukturen wie Weltraumplattformen zu absolvieren, auf denen wir Ressourcen sammeln und Waffen sammeln, um unseren Charakter und unser Schiff zu verbessern, das auch als Team gesteuert werden kann. Der erste Eindruck der First-Person-Action ähnelte in gewisser Weise dem Koop-Modus von No Man's Sky, aber bald erinnerten sowohl das Gameplay als auch die Geschwindigkeit viel mehr an das aktuelle Helldivers 2, nur viel offener.

Jump Ship hat, wie ich bereits angedeutet habe, auch das Element des Reisens und Kämpfens von Raumschiffen. Das war das Mindeste, was uns in der Präsentation gezeigt wurde, aber es scheint, dass jedes der vier Truppmitglieder eines der Schiffssysteme steuern wird, während wir gegen die KI kämpfen. Die Verbesserung des Schiffes wird das Herzstück des Fortschritts sein, und die Entwickler verglichen es mit dem Charakter-Build-System in der Diablo -Serie, mit verschiedenen Stufen/Farben für jedes Teil für Seltenheit und Vorteile.

Aber was am meisten überraschte, war, wie sich das Spielerlebnis anfühlte. Das Video zeigte ein Vier-Spieler-Spiel mit einem offenen Mikrofon, bei dem sich die Spieler gegenseitig Anweisungen gaben, um die einfachen kooperativen Rätsel und Quizfragen zu lösen, und sich abstimmten, wenn Bedrohungen auf dem Bildschirm auftauchten. Es fühlte sich wirklich lustig an, und alles auf dem Bildschirm zeigte Geschwindigkeit und die Gewissheit, dass sie viel Aufmerksamkeit darauf verwendet haben, wie diese Art von Multiplayer-Spielen aussehen. Obwohl ich bereits andere Titel als erste Referenz erwähnt habe, die mir in den Sinn kam, sagte der Director des Spiels, dass die Hauptinspiration für das Gameplay von Left 4 Dead stammt, so dass man sich auch eine ungefähre Vorstellung davon machen kann, wie die Schießereien in Jump Ship sind. Leider wurde unsere Frage an das Team, ob es Friendly Fire gibt, nicht beantwortet, aber wir hoffen, dass wir jetzt, da das Spiel öffentlich zugänglich ist, mehr darüber wissen.

Obwohl Keepsake Games nur aus zehn Personen besteht, zeugt der Titel, den sie zeigten, von Produktionswerten, die fast eines AA würdig sind. Und während Microsoft sich um die Veröffentlichung kümmert, gibt es immer noch keine Bestätigung darüber, wann das Spiel erscheinen wird oder welche Plattformen bestätigt werden. Es ist zu erwarten, dass neben dem offensichtlichen PC auch die Xbox (und Game Pass ) auf der Liste stehen wird, aber wir sind zuversichtlich, dass auch dieser in den Pass für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 gestempelt wird.