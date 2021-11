Jump Force stellt Online-Funktionen im August 2022 ein

HQ

Die Online-Dienste des Anime-Kampfspiels Jump Force werden nächstes Jahr eingestellt, denn Bandai Namco wird die Server am 24. August 2022 abschalten und herunterfahren. Der Titel ist seit Februar 2019 am Netz und bedankt sich heute Morgen für die langjährige Unterstützung der Spieler. Einzelspielerinhalte und erworbene Charakter-Add-Ons bleiben Käufern erhalten (Versus-Runden im Offline-Modus sind also auch nach diesem Datum verfügbar).

Der Publisher verweist darauf, dass bereits im Frühjahr 2022 der Online-Shop geschlossen wird. Ab dem 7. Februar wird es nicht mehr möglich sein, das Spiel, die DLCs und kostenpflichtige Spielwährungen digital zu kaufen. Eine genaue Aufteilung der Inhalte, die nach Abschaltung der Server nicht länger verfügbar sind, findet ihr in diesem Beitrag.