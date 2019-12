Jump Force: Heute starten Grimmjow Jaegerjaques und Trafalgar Law für alle

Am Freitag sind zwei neue Charaktere zu Jump Force hinzugelangt, die zurzeit jedoch lediglich Inhabern eines Charakterpasses (30 Euro) zur Verfügung stehen. Grimmjow Jaegerjaquez von Bleach und Trafalgar Law aus One Piece werden im Laufe des Tages den umfangreichen Roster des Anime-Crossover-Brawlers unterstützen, vier Euro zahlt ihr pro DLC-Charakter. Neben Grimmjow Jaegerjaques und Trafalgar Law wurde Jump Force bereits mit sieben weiteren zusätzlichen Kämpfern unterstützt, darunter Madara Uchiha (Naruto), Majin Boo (Dragon Ball Z) und Seta Kaiba (Yu-Gi-Oh!). Wer die neuesten Figuren in Aktion sehen möchte, wirft einen Blick auf das neue Video. Jump Force ist für PC, PS4 und Xbox One verfügbar.

