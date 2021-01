Jumbo-Edition von Two Point Hospital mit vollgepackter DLC-Spritze impft euch im März

You're watching Werben

Sega gab soeben bekannt, dass Two Point Hospital am 5. März 2021 in einer Jumbo-Edition auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox One veröffentlicht wird. Dieses vollgepackte Paket enthält vier der fünf bereits veröffentlichten Zusatzinhalte (Bigfoot, Close Encounters, Off The Grid und Pebberley Island), sowie alle Gegenstände der beiden Item-Pakete ("Retro" und "Exhibition"). Die Jumbo-Edition soll auch physisch auf Nintendo Switch und PS4 erscheinen, während sich Xbox-Spieler mit der rein digitalen Veröffentlichung begnügen müssen.

Vom PC wird in der offiziellen Pressemitteilung gar nicht gesprochen. Außerdem fällt auf, dass das DLC "Culture Shock", welches im letzten Oktober veröffentlicht wurde, nicht in der Jumbo-Edition enthalten ist. Obwohl das Paket somit unvollständig ist, dürfte es für Neueinsteiger ein ausgezeichneter Ausgangspunkt sein, wenn sie die Welt von Two Point Hospital noch nicht entdeckt haben. Unsere Kritik zum Spiel ist eine Empfehlung des Doktors.