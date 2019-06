Jumanji: Das Videospiel für PC und Konsolen angekündigt

Der kommende Actionfilm Jumanji 3 verspricht den Winter 2019 ganz schön einzuheizen, deshalb wird daran ein offiziell lizenziertes Videospiel gekoppelt. Bandai Namco vertreibt das Projekt von Outright Games und Funsolve, das ganz simpel Jumanji: Das Videospiel heißt und am 15. November 2019 erscheinen soll.

In der Pressemitteilung wird verraten, dass wir in die Rolle der Filmhelden schlüpfen - Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Mouse" Finbar und Professor Shelly Oberon (jeder ist mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet) - dürfen und Juwelen sammeln, um die Welt zu retten. Natürlich lauern uns viele Gefahren auf, doch online und im Splitscreen-Modus dürfen wir mit bis zu drei weiteren Freunden zusammen dieses Abenteuer bestreiten. Jumanji: Das Videospiel erscheint für Playstation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Nachfolgend seht ihr das erste Gameplay-Material: