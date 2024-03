Jumanji 4 ist angeblich noch auf dem Weg

HQ

Wenn Sie gedacht haben, dass die Jumanji-Filmreihe aufgrund des offensichtlichen Mangels an Fortschritten bei der Produktion eines vierten Films, der auf Jumanji: The Next Level von 2019 folgen soll, tot sein könnte, dann würden Sie sich tatsächlich irren.

Trotz des Mangels an Gesprächen über den Film hat Karen Gillan, die in den letzten beiden Einträgen Ruby Roundhouse spielt, bestätigt, dass der Film immer noch geplant und in der Entwicklung ist und dass der langsame Fortschritt wahrscheinlich darauf zurückzuführen ist, dass eine Zeit und ein Datum vereinbart wurden, um das Projekt tatsächlich zu drehen.

Im Gespräch mit The Hollywood Reporter antwortete Gillan auf die Frage, wer die Schuld für den mangelnden Fortschritt bei Jumanji 4 trage: "Wenn Sie es herausfinden, können Sie es mich wissen lassen? (Lacht.) Weil ich es nicht weiß. Ich bin mir sicher, dass es schwierig ist, die Zeitpläne aller unter einen Hut zu bringen, aber ich habe nichts davon gehört, außer der Tatsache, dass wir es irgendwann tun werden. Wir sind also alle so begeistert davon. Wir alle lieben es, an diesen Filmen zu arbeiten, und es ist nur eine Frage des Zeitpunkts."

Freust du dich auf mehr Jumanji und wirst du ins Kino gehen, um ihn letztendlich zu sehen?