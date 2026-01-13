Julio Iglesias wird von ehemaligen Mitarbeitern des sexuellen Übergriffs beschuldigt

HQ

Die spanische Musikikone Julio Iglesias wurde von zwei ehemaligen weiblichen Mitarbeiterinnen des sexuellen Übergriffs beschuldigt, die sagen, sie seien 2021 während ihrer Arbeit für ihn unangemessenen Berührungen, Demütigungen und ständiger Belästigung ausgesetzt worden. Die Vorwürfe wurden heute nach einer dreijährigen Untersuchung durch elDiario.es und Univision Noticias bekanntgegeben.

Die Frauen, eine Hausangestellte und eine Physiotherapeutin, die in Iglesias' Residenzen in der Dominikanischen Republik und auf den Bahamas beschäftigt waren, beschrieben eine Atmosphäre strenger Kontrolle und Isolation. Die Ermittler sagten, ihre Berichte seien trotz wiederholter Befragungen konsistent geblieben und seien durch dokumentarische Beweise wie Nachrichten, Anrufprotokolle und medizinische Unterlagen gestützt.

Julio Iglesias // Shutterstock

Eine Frau, identifiziert als Rebecca, sagte, Iglesias habe sie wiederholt in sein Zimmer gerufen und sie ohne Zustimmung angegriffen, manchmal sogar in Anwesenheit eines Vorgesetzten. "Er hat mich fast jede Nacht benutzt", sagte sie und sagte, sie fühle sich wie ein Objekt behandelt. Eine andere Frau, Laura, warf der Sängerin vor, sie bei getrennten Vorfällen in seiner Villa in Punta Cana gewaltsam geküsst und ihre Brüste berührt zu haben.

Ehemalige Mitarbeiter beschrieben außerdem ein Rekrutierungssystem, das angeblich junge Frauen über soziale Medien ansprach und von Bewerbern verlangte, Körperfotos einzureichen. Beide Ankläger sagten, Iglesias habe kurz nach ihrer Ankunft sexuell explizite Fragen gestellt und wiederholt persönliche Grenzen überschritten.

Die beiden Frauen haben nun eine formelle Beschwerde bei der spanischen Audiencia Nacional eingereicht, in der sie Iglesias der sexuellen Übergriffe und des Menschenhandels beschuldigen. Iglesias und sein Rechtsteam reagierten nicht auf Anfragen nach einer Stellungnahme, obwohl ein ehemaliger Vorgesetzter die Behauptungen zurückwies, während ein ranghoher Madrider Beamter den Sänger öffentlich verteidigte... da die Vorwürfe eine heftige öffentliche Debatte auslösen.