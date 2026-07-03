Julian Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück, Klopp wäre "bereit, das Amt zu übernehmen", sollte er darum gebeten werden

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Julian Nagelsmann ist nach dem enttäuschenden Ausscheiden in der Runde der letzten 32 gegen Paraguay nicht mehr Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft. Obwohl der 38-Jährige sagte, er wolle in den nächsten Ausgaben der Nations League und der UEFA Euro in den nächsten zwei Jahren weitermachen und Unterstützung vom DFB erhielt, fiel ihm die Axt auf den Kopf, da seine Mannschaft Geschichte auf falsche Weise schrieb: erstes Elfmeterschießen gegen Deutschland, dritte Weltmeisterschaft in Folge, die es nicht ins Achtelfinale schaffte.

Die Nachricht wurde von Sky Deutschland berichtet: Nagelsmann führte am Donnerstag Gespräche mit dem DFB und hat beschlossen, seine Rolle als Cheftrainer aufzugeben. Der ungewöhnlich junge Trainer übernahm im September 2023 das Amt und erreichte 2024 das Viertelfinale der UEFA-Europameisterschaft.

"Wenn das DFB will, dass ich weitermache, werde ich weitermachen. Ich kenne die Mechanik des Fußballs, ich weiß, wie die Branche funktioniert", sagte Nagelsmann nach dem Spiel am Montag. "Ich weiß, viele Leute werden wollen, dass ich gehe, aber ich würde gerne weitermachen, wenn der Fußballverband das will."

Der Name, den jetzt alle nennen werden, ist Jürgen Klopp. Sky Deutschland berichtet, dass Klopp, obwohl er derzeit Leiter des globalen Fußballs bei der Red Bull Group ist, bereit ist, den Posten anzunehmen, falls er gefragt wird, da sein Vertrag eine spezielle Ausstiegsklausel für Deutschland enthält.