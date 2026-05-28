Julián Álvarez' Agent hat sich bereits im Sommer mit Barcelonas Agenten wegen eines Transfers getroffen

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FC Barcelona hat seinen ersten Neuzugang des Sommers, Anthony Gordon von Newcastle, fertiggestellt und arbeitet nun an einem weiteren, der den teuersten und ehrgeizigsten des Sommers sein wird: Julián Álvaraz von Atlético de Madrid. Der Argentinier ist für den katalanischen Klub eine Obsession, und am Mittwoch traf sich Julián Álvarez' Agent Fernando Hidalgo mit Barças Sportdirektor Deco, um mit der Entwicklung eines Transfers zu beginnen und ein Angebot vorzubereiten, das bald abgeschickt werden soll, in der Hoffnung, vor der Weltmeisterschaft einen Deal abzuschließen.

Barça hat bereits einen der wichtigsten Faktoren: Der Spieler ist bereit, nach Barcelona zu gehen. Es wurde berichtet, dass er Atleti verlassen und zu den Rivalen Barcelona wechseln möchte, nachdem Atleti Barça zweimal in der Copa del Rey und der Champions League besiegt hat. Atlético de Madrid ist jedoch zuversichtlich, dass sie ihren Starspieler behalten werden, der in den Plänen für das Projekt 2026/27 enthalten ist und mit einem Preis von über 100 Millionen Euro plus Zusatzleistungen.

Ein Wechsel von der Größe von Álvaraz würde Barcelona wahrscheinlich dazu zwingen, große Spieler zu verkaufen, wobei Namen wie Jules Koundé und Marc Casadó oft genannt werden. Atleti steht nun vor einem Dilemma: Einen winzigen Gewinn aus dem vor zwei Jahren gekauften Spieler mit 95 Millionen Euro zu machen, aber ihren größten Star verlieren...