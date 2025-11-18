Julia Roberts gerät in Luca Guadagninos nächstem Film, After the Hunt, in ein moralisches Dilemma

HQ

Wenn du später diese Woche nach etwas zum Anschauen suchst, fällt dir vielleicht das nächste Projekt des Regisseurs von Challengers ? Ja, Luca Guadagnino's After the Hunt wird in ein paar Tagen Premiere feiern und wird voraussichtlich breit verfügbar sein, indem es als Teil des enthaltenen Streamers auf Prime Video verfügbar ist.

Worum es in diesem Film geht: After the Hunt ist ein moralisch komplexer Film, der einer angesehenen Ethikprofessorin folgt, gespielt von Julia Roberts, die sich in einer albtraumhaften Situation zuwinden muss, als eine Studentin (Ayo Edebiri) einen ihrer Kommilitonen (Andrew Garfield) des Fehlverhaltens beschuldigt.

Die offizielle Zusammenfassung fügt weitere Farbe und Tiefe hinzu: "Innerhalb der Elitemauern der Yale University folgt After the Hunt Alma Imhoff (Julia Roberts), einer angesehenen Ethikprofessorin, die kurz vor seiner Festanstellung steht. Als die Studentin Maggie Resnick (Ayo Edebiri) den Kommilitonen Hank Gibson (Andrew Garfield) des Fehlverhaltens beschuldigt, muss Alma moralische Mehrdeutigkeit, institutionelle Politik und ihr eigenes verborgenes Trauma bewältigen. Während sich die Anschuldigung entfaltet, kommen Almas private Kämpfe – darunter chronische Schmerzen, eine schwächelnde Ehe und eine frühere falsche Anschuldigung mit bleibenden Konsequenzen – ans Licht. Die Geschichte erforscht Wahrheit, Vertrauen und Selbsterhaltung vor dem Hintergrund akademischer Machtspiele, Generationenspaltungen und verborgener Loyalitäten."

After the Hunt wird am 20. November auf Prime Video Premiere feiern und unten könnt ihr den neuesten Trailer zum Film sehen.