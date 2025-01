Julia Garner über ihre Rolle als Silver Surfer in Marvel's Fantastic Four: First Steps

HQ

In einem kürzlichen Interview mit Entertainment Weekly hat Julia Garner über ihre bevorstehende Darstellung der Silver Surfer in Marvel's Fantastic Four: First Steps gesprochen, obwohl sie sich über die Details bedeckt hält. Garner, der Shalla-Bal spielen wird, verspricht eine glänzende Iteration der ikonischen Figur, ähnlich der, die in Comics und früheren Filmen zu sehen ist. Sie teilte ihre Begeisterung darüber, dem Marvel-Universum beizutreten, und nannte es eine unglaubliche Chance, verzichtete aber darauf, viel mehr zu verraten. Die berüchtigte Geheimniskrämerei von Marvel bedeutet, dass die Fans bis Juli 2025 auf mehr warten müssen.

Sind Sie gespannt darauf, Julia Garners Version von Shalla-Bal in Aktion zu sehen?