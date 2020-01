Juken Jigoku ist ein japanisches Horrorspiel aus Spanien

Laut den Entwicklern ist Juken Jigoku ein japanisches Spiel, nur wird es eben von W&H Game Systems hergestellt, einem spanischen Studio aus Madrid. Der Titel versetzt uns in die Haut eines Schülers, der nach einer verlorenen Wette nachts in eine Schule einbrechen muss, um für seine Mitschüler die Prüfungsantworten eines bevorstehenden Tests zu stehlen. Das Entwicklerstudio versucht in diesem Explorationsspiel aus der ersten Person die "Ängst und den Druck der Schulprüfungen" des Kinds in einer "kurzen, aber intensiven Erfahrung" mit mehreren möglichen Enden zu veranschaulichen. Am 16. Januar wird Juken Jigoku auf dem PC veröffentlicht, weitere Details findet ihr hier.