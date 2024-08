Jujutsu Kaisen neigt sich dem Ende zu

Im Jahr 2018 (was wie eine Ewigkeit her ist), am 5. März, debütierte ein Manga mit dem Namen Jujutsu Kaisen in Ausgabe 14 der Wochenzeitung Shōnen Jump Magazine sein erstes Kapitel.

Jetzt, etwas mehr als sechs Jahre später, wird es am 30. September in Ausgabe 44 der Weekly Shōnen Jump Magazine des Jahres 2024 zu Ende gehen, wie über den X-Account des Mangas bestätigt wurde.

Es ist sicherlich ein abruptes Ende, da die Hauptfigur Yuji Itadori gerade in einen Kampf mit dem Hauptantagonisten der Geschichte Ryomen Sukuna verwickelt ist, der bereits seit Wochen andauert (in Bezug auf die Zeit zwischen der Veröffentlichung der Kapitel, nicht im Manga selbst).

Mit nur noch fünf verbleibenden Kapiteln und der Tatsache, dass dieser Handlungsbogen von den Fans im Internet stark kritisiert wird, wird es interessant sein zu sehen, ob MangakaGege Akutami in so kurzer Zeit ein Ende hinlegen kann, das verärgerte Leser zufriedenstellt.