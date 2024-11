Juice Wrld wird an diesem Wochenende zum ersten Mal in Fortnite einen neuen Track vorstellen Es wird beim kommenden Remix: The Finale Event zu sehen sein.

Fortnite ist wirklich ein großartiger Ort geworden, um Auftritte einiger der größten Stars der Welt zu erleben und zu genießen. Im Laufe der Jahre haben wir Ariana Grande, Eminem, Marshmello, Metallica und andere gesehen, und später in dieser Woche wird es wieder ein großes Konzert geben. Es ist als Remix: The Finale bekannt und wird Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice und Juice Wrld auftreten sehen, und letzterer wird die Show sogar als Ort nutzen, um einen noch nie zuvor gesehenen Track zu präsentieren. Uns wurde in letzter Zeit nicht viel über diesen Track erzählt, aber Epic Games bestätigt auch, dass das Musikvideo nach der Show veröffentlicht wird. Der Zeitpunkt derRemix: The Finale Show ist für den 30. November um 19:00 Uhr GMT / 20:00 Uhr MESZ geplant. Du kannst es im Spiel in Fortnite fangen.