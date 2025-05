Judy und Nick gehen undercover im ersten Trailer zu Disneys Zootopia 2

HQ

Disney und Walt Disney Animation Studios haben versprochen, heute einen ersten Trailer für Zootopia 2 zu zeigen, und genau das ist gerade erschienen. Bevor der Film am 26. November in die Kinos kommt, wurde gerade der erste Trailer veröffentlicht und enthüllt, was wir von der Handlung für diesen erwarteten Nachfolger erwarten können.

Das Wichtigste ist, dass dieses Mal Ginnifer Goodwins Judy Hopps und Jason Batemans Nick Wilde undercover auf die Spur eines verschlagenen Reptils gehen werden, ein Abenteuer, das die beiden in völlig neue Gegenden und Teile der Stadt führt. Dieser neue Fall stellt die Bindungen des unorthodoxen Paares wie nie zuvor auf die Probe und lässt sie auf der Suche nach der Wahrheit neue Herausforderungen und Bedrohungen überwinden.

In der vollständigen Inhaltsangabe heißt es: "In Walt Disney Animation Studios' "Zootopia 2 " finden sich die Detektive Judy Hopps und Nick Wilde auf der verschlungenen Spur eines mysteriösen Reptils wieder, das in Zootopia ankommt und die Säugetiermetropole auf den Kopf stellt. Um den Fall zu lösen, müssen Judy und Nick undercover in unerwartete neue Teile der Stadt reisen, wo ihre wachsende Partnerschaft wie nie zuvor auf die Probe gestellt wird."

Zootopia 2 wird von Jared Bush und Byron Howard (im Original) inszeniert, wobei Bush auch das Drehbuch schreibt, während Yvett Merino von Encanto den Streifen produziert.

Schaut euch den neuen Trailer unten an.