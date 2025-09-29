Judy Hopps und Nick Wilde rebellieren im finalen Trailer zu Zootopolis 2 gegen die Ordnung

HQ

Wir mussten viele Jahre warten, um die Fortsetzung der Geschichte von Judy Hopps, dem jungen Polizeikaninchen und dem schelmischen Fuchs Nick Wilde, in Zootropolis zu sehen, und jetzt sind wir nur noch zwei Monate von der Veröffentlichung von Zootropolis 2 am 26. November entfernt.

Disney wollte nicht länger warten, um uns den letzten Trailer vor der Premiere zu zeigen, und jetzt haben wir ihn. Damit sind wir auf dem neuesten Stand, was wir mehr oder weniger bereits über die Fortsetzung wissen: Hopps und Wilde arbeiten bei der Polizei Zootropolis als Einheit zusammen, auch wenn ihre Erfolge, nachdem sie den ehemaligen Bürgermeister im Originalfilm hinter Gitter gebracht haben, eher dürftig sind. Doch nun ergibt sich eine neue Gelegenheit, als aus dem Nichts eine Schlange auftaucht, ein Tier, das aus der Stadt verbannt wurde, und es scheint, dass wieder einmal eine Verschwörung von oben die gesamte Tierwelt bedroht, es sei denn, dieses Paar pelziger Polizisten kann den Tag retten.

Schaut euch unten den finalen Trailer zu Zotropolis 2 an.