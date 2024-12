Judy Greer lehnte das Vorsprechen für Modern Family ab, da sie "noch nicht wusste, ob ich Amerikas Mutter sein will"

Während seiner Zeit, in der er auf den Fernsehbildschirmen auf der ganzen Welt ausgestrahlt wurde, wurde Modern Family zu einem Unterhaltungstitanen und gewann 22 Primetime Emmys und eine ganze Reihe weiterer Auszeichnungen. In der Serie gibt es eine Menge beliebter Charaktere, wie Ty Burrells Phil Dunphy, Sofia Vergaras Gloria Delgado-Pritchett und Eric Stonestreets Cameron Tucker. Eine der wenigen Charaktere, die in jeder Episode der Serie auftauchten, abgesehen von den dreien, die gerade erwähnt wurden, war Julie Bowens Claire Dunphy, aber es gibt eine Welt, in der der Happy Gilmore und Hubie Halloween Star nicht für diese Fernsehfigur bekannt wurde.

Im Dinner's on Me-Podcast, der von Jesse Tyler Ferguson von Modern Family moderiert wird, erwähnte Judy Greer - bekannt als Cheryl Tunt in Archer und unter anderem auch in Ant-Man, Jurassic World und 13 Going on 30 - dass sie die Chance hatte, für die Rolle der Claire Dunphy vorzusprechen, diese aber verzichtete, da sie noch nicht bereit war, als Amerikas Mutter bekannt zu werden.

Greer erklärte: "Ich dachte mir: 'Ich glaube, ich werde nicht dafür vorsprechen.' Ich war wirklich hin- und hergerissen, aber am Ende war es offensichtlich nicht so. Wer weiß, ob ich es überhaupt bekommen hätte? Ich dachte nur: 'Ich weiß noch nicht, ob ich Amerikas Mutter sein will.' "

Greer ging auch darauf ein, dass Film und Fernsehen unterschiedlich funktionieren und dass der Auftritt einer Person in einem Film in der Öffentlichkeit oft flüchtig ist, der Einfluss des Fernsehens jedoch viel länger anhält.

"In einem Film sehen die Leute es irgendwie und dann vergessen sie. In einer TV-Show ist es einfach so, als wäre man eine Mutter. Das war's."

Glaubst du, dass Greer zu der Rolle der Claire gepasst hätte, oder ist die Figur jetzt zum Synonym für Bowen geworden?