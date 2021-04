Judgment Day: Plant Sega eine Fortsetzung des Yakuza-Krimis?

You're watching Werben

Ab sofort könnt ihr Judgment auf drei neuen Plattformen spielen und unser fleißiger Autor Kalle hat natürlich bereits eine Kritik zu den beiden Next-Gen-Versionen des Yakuza-Krimis verpasst, den ihr ab heute auch auf Xbox Series, Playstation 5 und Google Stadia erleben könnt. Das Spielt ist vollgepackt mit Inhalten, die sich vor allem für Neueinsteiger lohnen.

Das Spin-Off der Yakuza-Serie, in dem wir den ehemaligen Anwalt und Privatdetektiv Takayuki Yagami begleiten, spielt derzeit aber noch in einem anderen Kontext eine Rolle. Sega hat gerade eine Teaser-Webseite eröffnet, die uns am 7. Mai, um 16:00 Uhr deutscher Zeit etwas preisgeben möchte. Es ist nicht klar, was dabei enthüllt werden könnte, aber wir sind sicherlich nicht die einzigen, die auf eine Fortsetzung hoffen.